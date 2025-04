Radtouren in Sachsen-Anhalt: Hier radelt es sich am besten

Magdeburg - Im Mai beginnt mit den Elbradeltagen offiziell die Radfahrsaison in Sachsen-Anhalt. 18 überregionale Touristikrouten bietet das Land. Hinzu kommen lokale Routen, Straßenradwege – und darüber hinaus mehr als 600 Kilometer so genannte Deich-Radwege. Welche Routen eignen sich am besten für eine Tagestour? Eine Auswahl.