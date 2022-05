Rechtsextremist Sven Liebich kommt noch einmal um Haft herum

Der rechtsextreme Dauerdemonstrant Sven Liebich auf einer seiner Demonstrationen in Halle. Um einen Gefängnisaufenthalt kommt er erst einmal herum.

Halle/MZ - Wegen falscher Renate Künast-Zitate ins Gefängnis - das war es selbst Sven Liebich nicht wert. Der hallesche Rechtsextremist und Dauerdemonstrant hat nach MZ-Informationen ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro beglichen. Die Zahlung bewahrt ihn vor einer fünftägigen Ordnungshaft. Die hatte Mitte April das Landgericht Frankfurt am Main per Haftbefehl verfügt. Sprecherin Isabel Jahn wollte gegenüber der MZ nicht bestätigen, dass das Geld tatsächlich eingegangen ist. Ihre Behörde sei für die Vollstreckung nicht zuständig. Liebich selbst hatte jedoch auf einem seiner Online-Kanäle Anfang Mai geschrieben, dass der „Hafti längst vom Tisch“ sei.