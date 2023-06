Das Schild vom Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt. Dort wird am 3. Juli im Verfahren über einen Ordnungsruf während der Landtagssitzung im Februar 2022 entschieden.

Magdeburg/Dessau-Roßlau - Das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau muss am 3. Juli in mündlicher Verhandlung darüber entscheiden, ob ein Ordnungsruf (offizielle Ermahnung zur Disziplin, Zurechtweisung eines Versammlungsteilnehmers durch den Vorsitzenden), den der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider im vergangenen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahr vom Landtagsvizepräsidenten Wulf Gallert (Linke) erhalten hat, rechtens war oder dadurch – wie es Tillschneider moniert – sein Recht auf parlamentarische Redefreiheit verletzt wurde.