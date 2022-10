Warum die Adelsfamilie von Beyme im Harz einen Wald bewirtschaftet

Schwenda - Jörg von Beyme hält das Auto kurz an, er lässt den Blick über einen Hang schweifen. „Das ist jetzt alles kahl, verloren an den Borkenkäfer, die Trockenheit. Ich werde schwermütig, wenn ich das sehe.“ Der 55-Jährige sorgt sich um seinen Wald, für den er und seine Frau Friederike von Beyme vor 20 Jahren in den Harz kamen.