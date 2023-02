Magdeburg - Walter Oehmichen war 1940 Wehrmachtssoldat in Frankreich, als ihm die Idee kam, die Kameraden mit fantasievollen Geschichten ein wenig vom Kriegsgeschehen abzulenken. Mit einem kleinen Puppentheater wollte er für Aufheiterung sorgen. Die Utensilien kamen in eine Kiste, die einfacherweise überall mit hingenommen werden konnte. Oehmichen, 1901 in Magdeburg geboren, war somit allzeit spielbereit.

