Aus der Börde zum „Tatort“ Mainz: Anica Happich spielt Hauptrolle

Diese Szene aus dem "Tatort" Mainz mit dem Titel "Blind Date" könnte auch an der Elbe in Magdeburg gedreht worden sein. Zu sehen sind die Figuren Sophie (Anica Happich) und Moritz (Jan Bülow).

Magdeburg/Klein Oschersleben - Zwei Überfälle auf Mainzer Tankstellen, ein toter Tankwart – und die einzige Zeugin ist blind. Unter erschwerten Bedingungen ermitteln Heike Makatsch und Sebastian Blomberg in ihrem zweiten „Tatort“-Einsatz. Eine Hauptrolle im Film hat auch Anica Happich, geboren in Magdeburg, aufgewachsen in Klein Oschersleben in der Börde.