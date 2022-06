Besucherschwund an Theatern - Warum das Publikum so zaghaft ist

Magdeburg - Es ist ein Sonnabend im Mai. „Don Giovanni“ am Opernhaus Magdeburg. Eine Mozart-Oper mit hohem Bekanntheitswert. Eigentlich ein Selbstläufer. Aber im Saal sind viele Plätze frei. Dabei sind gerade auch in den Theatern die Corona-Beschränkungen gefallen. Die Inzidenzen aber sind hoch in Deutschland. Nicht nur am Magdeburger Theater mehren sich die Absagen wegen Corona und Quarantäne im Ensemble.