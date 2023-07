Sie war Kult-Autorin in der DDR und galt als Femme fatale: Brigitte Reimann. Die gebürtige Burgerin, die bereits mit 39 Jahren an Krebs starb, wäre am 21. Juli 2023 90 Jahre alt geworden. Erstmals erscheint am 18. Juli eine große Biografie über die außergewöhnliche Frau und bemerkenswerte Schriftstellerin.

Berlin/Burg - Autor Carsten Gansel schreibt im Prolog zur Biografie „Ich bin so gierig nach Leben“, dass Brigitte Reimann ihm schon früh begegnet sei – im Bücherschrank seiner Großmutter. Dort hätten die Romane „Ankunft im Alltag“ (1961) und „Die Geschwister“ gestanden. Auch später ist die Schriftstellerin dem gebürtigen Güstrower immer wieder „über den Weg gelaufen“- in Büchern, in Gesprächen, in Aufsätzen und Briefen. Pünktlich zum 90. Geburtstag veröffentlicht der Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Gießen eine umfangreiche Biografie.