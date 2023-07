Sie war Kult-Autorin in der DDR und galt als Femme fatale: Brigitte Reimann. Die gebürtige Burgerin, die bereits mit 39 Jahren an Krebs starb, wäre am 21. Juli 90 Jahre alt geworden. Erstmals erscheint am 18. Juli eine große Biografie über die außergewöhnliche Frau und bemerkenswerte Schriftstellerin.

Berlin/Burg - Autor Carsten Gansel schreibt im Prolog zur Biografie „Ich bin so gierig nach Leben“, dass Brigitte Reimann ihm schon früh begegnet sei – im Bücherschrank seiner Großmutter. Dort hätten die Romane „Ankunft im Alltag“ (1961) und „Die Geschwister“ gestanden. Auch später ist die Schriftstellerin dem gebürtigen Güstrower immer wieder „über den Weg gelaufen“- in Büchern, in Gesprächen, in Aufsätzen und Briefen. Pünktlich zum 90. Geburtstag veröffentlicht der Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Gießen eine umfangreiche Biografie.

Volksstimme: Herr Professor Gansel, 700 Seiten mit einem sehr umfangreichen Anhang – Sie müssen sich Ihr ganzes Leben lang mit Brigitte Reimann beschäftigt haben.

Professor Carsten Gansel: Ganz so ist es nicht. Aber ich habe immer wieder auch zur DDR-Literatur gearbeitet und dabei Archivmaterial erschlossen, das teilweise nicht bekannt war und ist. Zudem spielte Brigitte Reimann in den zahlreichen Gesprächen mit Zeitzeugen eine Rolle. Viele der Autorinnen und Autoren kannten sie, darunter natürlich Siegfried Pitschmann, dann Christa und Gerhard Wolf, Margarete Neumann, Volker Braun, Wolfgang Schreyer oder Erich Loest. Schließlich ging es nicht zuletzt darum, mit Brigitte Reimann DDR zu „erzählen“.

Ihr Verlag sagt, Sie stützen sich auf bislang unzureichend erschlossenes Material und auf völlig neue Funde. Zum Beispiel?

Ich habe ganz frühe, unbekannte Texte der Schülerin Brigitte Reimann ausgewertet, etwa Tagebucheinträge aus dem Jahr 1947, die als verschollen galten, frühe Laienspiele und nicht wahrgenommene Gedichte oder nicht veröffentlichte Geschichten aus den 1950er Jahren. Hinzu kommt umfangreiches Material etwa zu den ersten Schriftstellerkongressen, zum DDR-Schriftstellerverband, zum 17. Juni 1953 oder den Verurteilungen von Intellektuellen um Wolfgang Harich und Walter Janka 1956 oder dann zum 11. Plenum 1965. In all diese Vorgänge war Brigitte Reimann involviert. Insofern konnte ich immer mehr Mosaiksteine zu einem Gesamtbild zusammensetzen.

Wann haben Sie sich entschlossen, eine Biografie zu schreiben?

Schon vor mehr als 20 Jahren in Abstimmung mit dem Aufbau Verlag, aber ich habe das Vorhaben dann zur Seite gelegt, weil zu viele Archiv- und Rechtefragen nicht geklärt waren.

Sie leben in Neubrandenburg wie einst auch für einige Jahre Brigitte Reimann. Ein Zufall für diese Biografie?

Ja. Für mich war es ein glücklicher Umstand, weil die Wege in Archive nach Berlin nicht weit sind und das Brigitte-Reimann-Archiv in Neubrandenburg vor der Haustür liegt. Wissenschaftlich habe ich mich schon sehr früh mit jungen Autorinnen und Fragen des weiblichen Schreibens beschäftigt, Brigitte Reimann gehörte natürlich dazu.

Was ist an ihr so faszinierend?

Brigitte Reimann stellte in der DDR der 1950er Jahre etwas Besonderes, Außergewöhnliches dar, sie hatte früh mit dem Schreiben begonnen und war sofort als Autorin erfolgreich. Das gab es damals kaum. Was ich zudem zu zeigen versuche, schon Ende der 1950er Jahre findet man bei ihr das, was man modernes Erzählen nennt. Ein Schreiben, das dann erst mit Christa Wolf in den 60er Jahren in Verbindung gebracht wurde. Neben diesem Talent hatte sie eine ungeheure Ausstrahlung auf die Menschen. Zeitgenossen waren fasziniert von ihrer Art, ihre Ideale zu leben. Sie war eine Ausnahmeerscheinung.

Was waren überraschende Momente in Ihrer Recherchearbeit?

Es sind einmal diese Momente modernen Erzählens. Zudem war mir nicht bewusst, wie früh das Mädchen Brigitte sensibel gegen herkömmliche Geschlechterklischees anschrieb. Trotz der gesellschaftlichen Veränderungen in der DDR waren ja überkommene Vorstellungen von Weiblichkeit nicht sofort verschwunden, also, dass junge Frauen eine gute Ehefrau und Mutter werden sollten.

Brigitte Reimann lehnte diese Ansichten nicht brachial ab, aber sie schrieb schon in der siebten Klasse Texte, in denen sie Mädchen- und Frauenfiguren ins Zentrum stellte. Ich konnte die Schulchronik sowie die Klassen- und Mitteilungsbücher der Geschwister-Scholl-Schule in Burg einsehen, dort gibt es Einträge, die belegen, wie intensiv sie sich mit Literatur beschäftigt hat. Ihren Abituraufsatz hat sie zu Heinrich Manns „Untertan“ geschrieben, ein reflektierter und kluger Text, für den sie ein „sehr gut“ bekam.

Der Aufbau Verlag, in dem Ihre Biografie erscheint, hat anlässlich des 50. Todesjahres und des 90. Geburtstages in diesem Jahr mehrere Bücher von Reimann als Neuausgaben herausgebracht, darunter auch die ungekürzte Version des Romans „Die Geschwister“. Gibt es im Moment eine Reimann-Renaissance?

Ja, das kann man so sagen. Es hängt möglicherweise damit zusammen, dass in Brigitte Reimanns Texten Probleme eine Rolle spielen, die – wenngleich in anderer Weise – bis in die Gegenwart reichen. Es sind nicht zuletzt politische und soziale Fragen, mit denen sie ihre Figuren konfrontiert. Und die versuchen sich, zu engagieren, sie ordnen sich nicht einfach ein, sie stellen Fragen, widersprechen und sie verfügen über das, was man Zivilcourage nennt. Etwas, das auch in der Gegenwart gefordert ist.

Warum wird sie Ihrer Meinung nach wiederentdeckt?

Wenn Brigitte Reimann aktuell gerade auch in Großbritannien großen Erfolg hat, dann hängt das möglicherweise mit der angesprochenen sozialen Problematik zusammen. Zudem hat sie sehr früh Fragen angeschnitten wie Emanzipation, Gleichberechtigung und Kapitalismuskritik. Das sind Fragen, die gegenwärtig wieder zunehmend gestellt werden. Es geht auch um Ideale, wie sie in der Frühphase der DDR existiert haben.

Mit Reimann kommt man auf die DDR jenseits von vereinfachender „Diktaturgeschichte“ zu sprechen. Bei aller völlig berechtigten Kritik an den Restriktionen auch gegenüber Autoren, kann man das damalige Leben schwerlich auf Parteitage und Losungen reduzieren. Auch wenn sich Reimanns Hoffnungen nicht erfüllt haben, steht sie doch für viele Menschen, die ihren eigenen Weg gesucht haben und ihn gegangen sind. Und nicht zuletzt: Brigitte Reimann und ihre Lektoren wollten einfach gute Bücher machen.