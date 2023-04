Bernburg - Ein Festival für Theaterliebhaber bietet sich dieser Tage in Bernburg: Von Donnerstag bis Sonntag (20. bis 23. April 2023) werden in der Saalestadt die XI. Landestheatertag abgehalten. Es handelt sich um ein Treffen mit herausragenden Produktionen nicht allein aus Sachsen-Anhalt, sondern auch aus Brandenburg. Die Produktionen gastieren an mehreren Kulturstätten Bernburgs: im Carl-Maria-von-Weber-Theater in der Schlossstraße 22, im Metropol in der Schlossstraße 20 und im Kurhaus in der Solbadstraße 2. Der Titel des diesjährigen Festivals lautet „(K)ein schöner Land“.

