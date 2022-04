Festtage mit 31 Veranstaltungen und internationalen Interpreten im März Die Klangfarben von Telemann in Magdeburg

Am 18. März starten in Magdeburg die 25. Telemann-Festtage zu Ehren des gebürtigen Magdeburger Barockkomponisten. Sie fallen in das 60. Gründungsjahr des Festivals.