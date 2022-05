Die Welt des Figurenspiels zu Gast in Magdeburg

20 Compagnien aus ganz Europa werden zu Gast sein beim Internationalen Figurentheaterfestival des Puppentheaters Magdeburg. Nach zwei Komplettabsagen findet es nun erstmals in drei Etappen statt. Etappe 1 startet am 16. November.

„Book is a book is a book“ heißt die szenische Installation von TricksterP., mit der die Künstlergruppe aus der Schweiz beim Figurentheaterfestival zu Gast sein wird. Aufführungsort ist der Gemeindesaal St. Michael in Magdeburg.

Magdeburg - Es ist schon einige Jahre her, dass Frank Bernhardt auf einem Festival in Zürich erstmals TricksterP. erlebte. Die Künstlergruppe aus der Schweiz sei damals so innovativ gewesen, dass er noch bestens das Gebotene vor Augen habe, erzählt der Künstlerische Leiter des Puppentheaters, in Personalunion auch zuständig für das Kuratieren des Figurentheaterfestivals. Die Schweizer, so Bernhardt, hätten eine eigene Form des Theatermachens gefunden. Aus seinen Worten hört man viel Begeisterung.