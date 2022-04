Ein Buch erzählt über den Zauber der Wissenstempel Neuer Bildband: die weltweit schönsten Bibliotheken in einem Buch

Sie sind Tempel des Wissens, kulturelles Erbe und geben Büchern ein Zuhause: Bibliotheken. James Campbell hat gemeinsam mit dem Fotografen Will Pryce 82 Büchertempel in 21 Ländern besucht und in einem Bild-Text-Band den großen Zauber von Bibliotheken festgehalten.