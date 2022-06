Ensembles aus Europa ab 22. Juni zu Gast Festivalzeit im Puppentheater Magdeburg

Alle zwei Jahre ist im Juni Festivalzeit am Puppentheater Magdeburg. Ensembles aus Europa reisen vom 22. bis 25. Juni an und zeigen ihre Spielkunst. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Einen Abschied gibt es auch.