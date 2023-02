Giraffen und Strauße in Magdeburg

Magdeburg - Die Dächer des pittoresken Harzstädtchens Stolberg leuchten knallig rot. In Quedlinburg sitzen in den Cafés vor den Fachwerkhäusern die Gäste. Frank Täubner, der in Derenburg lebt und arbeitet, hat auch die Steinerne Renne mit Ölfarbe auf Leinwand gebannt.