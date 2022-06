Der Festival-Sommer 2022 bringt in Sachsen-Anhalt Veranstaltungen mit sich, die weit überregionale Bekanntheit genießen. Wir zeigen, was Ihr auf keinen Fall verpassen solltet und welche Festivals bereits ausverkauft sind.

Magdeburg - Die Temperaturen klettern und Corona macht in diesem Jahr den Veranstaltungen keinen Strich durch die Rechnung. Zahlreiche Festivals starten deshalb in diesem Sommer in Sachsen-Anhalt, um dem ausgehungerten Partyvolk die lange vermisste Live-Musik auf die Ohren zu geben. Einige davon genießen weit überregionale Bekanntheit. Wir zeigen, wo es sich am besten feiern lässt.