Gastspiel bis Ostermontag Holiday on Ice: Spektakel auf Kufen in Magdeburg

„Holiday on Ice“ ist nach langer Corona-Pause zurück. Die neue Show „A New Day“ erzählt in bildgewaltigen und fantasievollen Bildern von unserem Leben auf einem bunten Planeten. Bis Montag zu sehen in der Getec-Arena Magdeburg.