In Magdeburg werden Herztöne zu Musik

Moderne Medizintechnik trifft mechanische Musikmaschine, heißt es in der Ankündigung des Puppentheaters. Beides verschmilzt durch das Kardiophon zum Kunstwerk.

Magdeburg - Wie hört sich mein Herz an? Als der Lochstreifen durch die Spieluhr wandert, erklingen wiederkehrende Töne. Die Spieluhr singt mal höher, mal tiefer, jedenfalls schön gleichmäßig – und ich finde, auch irgendwie lebensfroh. Was ich da höre, sind meine in Musik umgesetzten Herztöne.