Zukunft Jugendparlament in Magdeburg: Was junge Europäer bewegt

Ideen einbringen, debattieren, austauschen und Parlamentluft schnuppern – 80 junge Europäer haben eine Woche in Magdeburg das Europa-Parlament simuliert. Wie schauen die Teilnehmer in Europas Zukunft? Was sie gerne ändern würden und welche Privilegien Europäer mehr schätzen sollten.