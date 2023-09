Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Spionagebuch-Autor John le Carré habe ein seltsames Bild vom Osten gezeichnet, sagt Katja Hoyer auf die Frage nach dem internationalen Erfolg ihres Buches „Beyond the Wall“ (Jenseits der Mauer). Die Originalversion kam im April in England heraus, einen Monat später gab es das Buch auf Deutsch und erklomm die „Spiegel“-Bestsellerliste. Mittlerweile, so sagt Hoyer, sei es in elf Sprachen übersetzt. „Das Interesse an der DDR im Ausland ist groß.“ Aber nirgends sei es so kontrovers diskutiert worden wie in Deutschland.