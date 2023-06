So ist das Domplatz-Open-Air Katz-und-Maus-Spiel in Magdeburg

Ende der 1960er Jahre hielt der Hochstapler Frank Abagnale das FBI auf Trab. Nach einem langen Katz- und-Maus-Spiel wird er geschnappt – auf dem Domplatz von Magdeburg. Dort erzählt das Theater der Landeshauptstadt die Gaunergeschichte „Catch Me If You Can“ open air. Am Freitag feierte das Publikum die Premiere.