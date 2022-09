Kraftklub haben ein Spontan-Konzert in Halle angekündigt. „Irgendwo“ in der Stadt werde die Band auftreten. Der Ort ist noch nicht bekannt, es gibt aber eine heiße Spur. Wer dabei sein will, muss die Musiker aber bei Instagram begeistern.

