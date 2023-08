Mehr Bewerber, mehr Künstler zur Kunst/Mitte: Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg präsentiert zu ihrer neunten Auflage 200 nationale und internationale Teilnehmer – so viele wie nie zuvor.

Magdeburg - Wenn sich am Abend des 24. August zur Vernissage die Türen der Halle 2 auf dem Magdeburger Messegelände öffnen, dann feiern die Organisatoren einen neuen Rekord. Werke von 200 nationalen und internationalen Bildenden Künstlern werden zur Kunst/Mitte präsentiert und zum Kauf angeboten. „Unsere Messe hat an Anziehungskraft gewonnen“, sagte gestern Sebastian Herzau, künstlerischer Leiter, bei der Vorstellung des Programms in Magdeburg.