Langsame Rückkehr ins Stendaler Theater

Am Theater Stendal sind die Handwerker noch am Wirken, aber die Mitarbeiter sind wieder ins Haus gezogen. Auch die Theaterkasse befindet sich jetzt wieder in der Karlstraße 6.

Stendal - Noch zeugt das Gerüst an der Fassade des Theaters von einer Baustelle. Aber im Inneren des Hauses in der Karlstraße 6 sieht alles frisch aus, sitzt das Team um Intendant Wolf E. Rahlfs wieder an gewohnter Stelle. Noch sind nicht alle Kartons ausgepackt, aber immerhin konnte das Provisorium in einem Mehrgeschosser in der Stadtseeallee wieder verlassen werden. Bei Rahlfs im Zimmer ist fast alles wieder an gewohnter Stelle. Doch die Bühnen, so sagt er, werden wohl erst mit der neuen Spielzeit bespielt werden können.