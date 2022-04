3D-Kunst eines Magdeburgers Lichtspektakel am Magdeburger Dom

Efeuranken, Wasserfontänen, einstürzende Mauern, drehende Zahnräder: Stefan Haberkorn hat bereits zweimal den Magdeburger Dom mit einem Lichtspektakel in Szene gesetzt. Für die Domfestspiele im Mai entwickelt der 3D-Künstler erneut eine Projektion. Ein Besuch in Haberkorns Büro in Magdeburg.