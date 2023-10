Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Aufwärmen? Wer hat das denn nötig? Niemand, der zu Bülent Ceylan in die Show geht. Da wird nicht gekleckert, da wird gleich geklotzt. Licht aus, Spot an, Bülent auf der Bühne – und los geht’s. Das Publikum feiert schon, da hat der Comedian noch nichts anderes gemacht als seine langen Haare geschüttelt. Es gehört zu seinen Markenzeichen. Und ist ein Signal dafür, dass er loslegt. Mehr als zwei Stunden: Bäm! Bäm! Bäm! Wer zu Bülent geht, möchte hören, wie der Sohn eines Türken und einer Deutschen die Eigenarten von anderen Deutsch-Türken auf die Schippe nimmt. Wer zu Bülent geht, will über die Marotten der Mannheimer lachen. Natürlich liefert der „Mannheimer Bub“, wie er sich nennt, genau das. Aber dazwischen ist noch eine Menge mehr.