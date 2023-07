Der in Magdeburg und Gommern lebende Christoph Bouet ist Freiluft-Maler. Wenn er mit seinem Auto in die Landschaft fährt, um seine Staffelei aufzubauen, dann hört er seine eigenen Songs. Wie seine Bilder sieht er auch seine Musik als Gesamtkunstwerk.

Der Musiker: Christoph Bouet hat sich für sein neues Album und seine Kunst-Box auch fotografisch in Szene setzen lassen. Dieses Bild liegt der Art-Edition mit bei.

Magdeburg - Wenn man an einem Text über Christoph Bouet sitzt, weiß man nicht so recht, womit man anfangen soll. Mit seiner Pleinair-Malerei? Dass er in einer Sonderausstellung im Kunstmuseum Moritzburg Halle vertreten ist und dass er nach Ex-Bundespräsident Joachim Gauck gerade auch Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Schäuble für den Bundestag gemalt hat und die Übergabe des Bildes ein „tolles Erlebnis“ war?