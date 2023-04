Wenn man in jeder Sekunde des Konzerts merkt, wie viel Freude der Künstler an seiner Kunst hat, dann kann es schonmal kein schlechter Abend werden. Warum Olli Schulz gegen das Kneipensterben ansingt und was es mit einem AfD-Luftballon auf sich hat.

Magdeburg - Mit Premieren ist das ja immer so eine Sache. Die Künstler sind meist besonders aufgeregt. Der eine oder andere Fehler schleicht sich ein. Das war auch am Sonntagabend in der Factory in Magdeburg so. Der Club in Buckau war restlos ausverkauft, 900 Besucher kamen, um Olli Schulz zu sehen.