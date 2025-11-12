weather wolkig
Die Peter-Sodann-Bibliothek unterhält in Magdeburg ein Lager und ein Antiquariat. Schätzungsweise lagern noch zwei Millionen DDR-Bücher in Bananenkisten. Was wird daraus?

Von Grit Warnat 12.11.2025, 10:02
Beim Sortieren in der Bücherkiste Peter Sodann (v. l.): Krystyna Dietrich, Gisela Begrich und Martina Lehrke.
Beim Sortieren in der Bücherkiste Peter Sodann (v. l.): Krystyna Dietrich, Gisela Begrich und Martina Lehrke. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Brigitte Reimann und B. Traven, Stefan Heym und Herman Melville. Bücher, die zu DDR-Zeiten unter dem Ladentisch verkauft wurden, landen heute auf dem Müll oder in Bananenkartons. Sie stehen auch in einem hinteren Raum der Bücherkiste in Magdeburg. Einige Bücher sind erst abgegeben worden. Was schon katalogisiert, gut erhalten und sortiert ist, kann den Weg in die Regale dieses Antiquariates in der Fußgängerzone von Magdeburg finden.