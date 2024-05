Das Magdeburger Kunstmuseum zeigt in einer Ausstellung radikale künstlerische Positionen zu gängigen Geschlechterrollen. Im Mittelpunkt: der weibliche Körper.

Magdeburg. - Etwas mehr als 22 Minuten wird in diesem Video getanzt. Bis zur Ekstase. So wie einst beim Veitstanz im Mittelalter, als ganze Menschengruppen sich bis zur Bewusstlosigkeit verausgabten. Gabriele Stötzer hat dieses historische Phänomen aufgegriffen und 13 Frauen und Männer aus ihrem Bekanntenkreis animieren können, sich an selbst ausgesuchten Plätzen im heimischen Erfurt – es konnte auch ein Baugerüst sein – bis zur Erschöpfung zu bewegen.