Zugunglück von 1939 in Genthin Rekonstruktion einer Katastrophe

Am 22. Dezember 1939 prallen in Genthin zwei D-Züge aufeinander. Die Katastrophe geht als das schwerste Zugunglück, das sich jemals auf deutschem Boden zugetragen hat, in die Geschichte ein. Doch kaum jemand weiß um das Unglück. Schriftsteller Gert Loschütz holt es mit seinem neuesten Roman aus dem Vergessen.