Leipzig - „Leipzig liest“ gilt seit mehr als 30 Jahren als Herzstück der Messe. Mit dem Lesefestival wird das Buch nicht nur in den großen Hallen auf dem Messegelände, sondern in der ganzen Stadt gefeiert. Buchmesse-Chef Oliver Zille hat gestern 2400 Veranstaltungen und 2500 Mitwirkende für die vier Messetage Ende April angekündigt. Gelesen werden soll an 300 Orten. Damit ist das Lesefest etwas kleiner als in Vor-Corona-Zeit, wo teilweise bis zu 550 Orte in Leipzig bespielt worden sind. Aber Zille stellt klar: „Es bleibt Europas größtes Lesefest.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.