Magdeburg - Die Magdeburger Fans haben sich in Schale geschmissen. So viele floral gemusterte Hemden und pastellfarbene Leinenanzüge sieht man in der Factory sonst selten. Doch an diesem Sonntag sind Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in der Stadt – wie immer ebenso gut gekleidet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.