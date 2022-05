Sachsen-Anhalts kurioseste stille Örtchen

Harzgerode - Die Geschichte ist so kurios wie das Museum, das mit ihr seinen Anfang nimmt. Kurz nach der Wende bleiben Gabriele und Karl-Heinz Knepper – sie Augenoptikerin, er Tenorsänger in der DDR – mit ihrem gebrauchten VW Kombi in Güntersberge, heute Ortsteil von Harzgerode, liegen. Ein halbes Jahr später werden ihnen zwei baufällige Scheunen an eben dieser Stelle zum Kauf angeboten – und weil das Ehepaar nicht an Zufälle glaubt, beschließt es, sich in den „großen, dunklen Rattenlöchern“ (so formuliert es Gabriele Knepper) den lang gehegten Traum vom eigenen Museum zu erfüllen.