Promo-Tour für neues Album Anna-Carina Woitschack in Halle: Schlagerstar begeistert Fans

Dichtes Gedränge am Dienstagnachmittag im Neustadt-Center in Halle: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack war zusammen mit Ehemann Stefan Mross zu Gast an der Saale, um ihr neues Album vorzustellen.