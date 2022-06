Domplatz-Open-Air des Theaters der Landeshauptstadt Sommer-Musical in Magdeburg: Schneidern für Rebecca

Das Theater Magdeburg steckt in den Endproben für sein Domplatz-Open-Air. Am 17. Juni wird das Musical „Rebecca“ in der Landeshauptstadt Premiere feiern. Seit Wochen wird an den Kostümen gearbeitet. Ein Besuch in den Werkstätten.