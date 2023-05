Sputnik Spring Break 2023: Gestört aber Geil brachte das Publikum vor der Hauptbühne am Sonntag zum Tanzen und Mitsingen.

Pouch/MZ - Das Sputnik Springbreak 2023 auf der Halbinsel Pouch ist Geschichte und wird mit vielen tollen Eindrücken aber auch einer Enttäuschung in den Köpfen vieler Besucher bleiben.

Zum großen Finaltag am Sonntag hatten die Veranstalter auf der Mainstage wieder zahlreiche verschiedene Musikrichtungen in petto. DJ „Foxon“ begann sein Set um 18 Uhr und wurde nach einer Stunde von der Rap-Gruppe „102 Boyz“, die für ihre Party-Exzesse bekannt sind, abgelöst.

SSB in Pouch: „Ostblockschlampen“ und „Gestört aber Geil“ heizen Fans ein

„Regionale" Klassiker die auf jedem Sputnik Springbreak spielen, waren auch in diesem Jahr wieder die DJs „Ostblockschlampen“ und „Gestört aber Geil“ aus Sangerhausen, die eine fantastische Show performten. Partyhits und weltbekannte Hits mixten sie mit Beats und brachten das Publikum zum Mitsingen - egal ob Männer Frauen, alt oder jung und eher im Pop, Schlager oder in elektronischer Musik zu Hause.

Der Sonntag beim Sputnik Spring Break 2023: Im Zelt legten "Brothers of Evil" auf. Foto: Oliver Müller-Lorey

Weniger Mainstream gab es am Sonntag auf der Clubstage, dem Partyzelt für elektronische Musik. Dort spielten die DJs wie „Brothers of Evil“ und „Eycer“sogenannten Hardtekk, extrem schnellen und basslastigen Techno mit 155 Beats pro Minute - nichts für schwache Nerven und empfindliche Ohren. Doch die Fanszene wächst und das Zelt war gut gefüllt, bis um kurz vor Mitternacht so gut wie jeder Besucher den Headliner des gesamten Festivals auf der Mainstage ansteuerte: Peter Fox.

Lesen Sie auch: Das war der zweite Abend - Sputnik Spring Break 2023 bringt Kraftklub, Alligatoah und Giant Rooks

Viele Besucher hatten sich nur für Sonntag ein Tagesticket gekauft, um den bekannten Hip-Hop-, Reggae- und Dancehall-Musiker zu sehen. Mit einigen Minuten Verzögerung trat er auf die beeindruckend ausgestattete Bühne.

Peter Fox: Headliner beim Sputnik Spring Break mit Problemen

Auf einer Art Balkon hatte Fox normale Fans um sich versammelt - keine professionellen Musiker, wie er sagte. Drei Besucher aus der ersten Reihe durften außerdem auf die Bühne kommen und mittanzen. Ob es sich bei den „Statisten“ auf dem Balkon tatsächlich um Laien handelte, darf bezweifelt werden. Mit ausgeklügelten Tanz-Choreografien begleiteten sie Fox absolut synchron.

Leider blieb der Auftritt für viele Fans aber eine Enttäuschung, denn Peter Fox spielte vor allem neue Lieder. Einige von seinem erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Album, was das Mitsingen nicht einfach machte. Klassiker wie „Schüttel deinen Speck“, „Stadtaffe“ und „Schwarz zu Blau“ rissen das Publikum mit, während die Reggae-Nummern die Zuschauer zwar mitschwingen, aber nicht wirklich feiern ließen.

Lesen Sie auch: Todesfall kurz vor Start des Sputnik Spring Break - Todesursache wohl geklärt

Hinzu kamen technische Probleme. „Das ist das zweite Konzert, sorry, wenn es noch ein bisschen ruckelt“, hatte Fox zwar zu Beginn seiner Show gebeten. Dass die Technikprobleme ihm dann aber das große Finale verhagelten, hätte wohl auch er nicht gedacht.

Probleme beim Spring Break: Peter Fox muss Show abbrechen

Weil die Instrumente keinen Strom mehr bekamen, musste er die Nummer, auf die alle gewartet hatten, „Haus am See“ a cappella singen. Mit dem Hinweis, dass er diesen Song eigentlich nicht mehr auf Konzerten spielen wollte, weil er ihn nicht mehr „fühle“. Publikum anheizen geht anders...

Endgültig ratlose Gesichter im Publikum gab es dann nach dem Song, als Peter Fox sagte, er müsse die Show jetzt beenden. Er habe zwar noch drei Minuten, aber es gehe nicht anders. Sorry Leute, danke fürs Mitmachen, ciao.

Seinen aktuell erfolgreichsten Hit „Zukunft Pink“ hatte er sich für die Zugabe aufgehoben, die er dann doch noch gab - ebenfalls a cappella. Im Anschluss an das Konzert war die Enttäuschung einigen Fans anzusehen.

Lesen Sie auch: So war der erste Abend - Sputnik Spring Break 2023 auf der Halbinsel Pouch startet mit einem Knall

Wie auch in den vergangenen Jahren schon üblich begann bereits in der Nacht ein Teil des Rückreiseverkehrs. Hunderte zuvor gepackte Autos bahnten sich mit Fahrern, die am Sonntag nichts mehr getrunken hatten, einen Weg zurück zur B 100.

Lesen Sie auch: Zoff beim Sputnik Spring Break - Kein Zutritt für Muldestausee-Bürgermeister zur Halbinsel Pouch?

Wer blieb, feierte in einem der zelte oder auf der Mainstage mit „Timmy Trumpet“ weiter und genoss das spektakuläre Feuerwerk um 3 Uhr, das dem Festival einen krönenden Abschluss verpasste.