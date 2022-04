Festspiele beginnen in Stendal Strohballen-Arena und Schiffskonzert in der Altmark

Die Altmark-Festspiele stehen für Kunst und Kultur in der Region. An zwölf Orten wird gespielt, gelesen, getanzt. Los gehen die Festspiele am 12. Mai – mit bewährten Formaten und einigen neuen Ideen.