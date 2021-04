Theater Magdeburg setzt auf ein digitales Wochenende

Magdeburg

Solange wegen der Corona-Einschränkungen noch kein Spielbetrieb mit Zuschauern im Opernhaus am Universitätsplatz und im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 in Magdeburg möglich ist, setzt das Theater Magdeburg weiterhin auf Online-Angebote für seine Zuschauer. Für diese sind die meisten Stücke kostenlos, es wird um Spenden für den Kulturbetrieb des Theaters gebeten.

Auch für das zweite April-Wochenende 2021 stehen in diesem Zusammenhang mehrere Stücke auf dem Programm, die die Akteure der verschiedenen Sparten beisteuern.

Ab dem 8. April 2021 ist auf der Homepage des Theaters eine neue Folge des Garderobenpodcasts. Es handelt sich um die 13. Folge der Reihe.

Vom 9. April, 19.30 Uhr, bis 10. April 2021, 19.30 Uhr, ist noch einmal ein Kammerkonzert mit Stücken von Ravel, Ibert und Debussy verfügbar. Es spielen Holzbläser der Philharmonie.

Einzig als Livestream verfügbar ist am 9. April 2021 ab 21 Uhr das Programm „Rampe und Radau“ als Live-Show aus dem Theater Magdeburg mit Christoph Förster als Moderator. Er präsentiert ein Showprogramm aller Sparten, begrüßt spannende Talk-Gäste, „enthüllt Gerüchte und Kurioses aus dem Theateralltag und sorgt für turbulente Überraschungen“, wie es aus dem Theater heißt.

In seiner Orchestersuite „Der Karneval der Tiere“ hat der französische Komponist Camille Saint-Saëns auf brillante Weise witzige Tierporträts geschaffen. Mit kurzen Stücken begibt sich das Theater auf diese Spuren und veröffentlicht am 10. April 2021 die nächste Folge.

Vom 11. April, 16 Uhr, bis 12. April 2021, 16 Uhr, sind erneut unter dem Titel „Eden One“ Ballett-Miniaturen von Gonzalo Galguera via Internet zu sehen. Es erklingt dazu die Musik namhafter Komponisten.

Am 11. April 2021 um 18 Uhr beginnt eine Live-Lesung unter dem Titel Lockdown-Lectures mit Stücken, die es nicht ins Programm geschafft haben. Mit dabei sind Iris Albrecht, Isabel Will, Christoph Bangerter, Valentin Kleinschmidt, Andreas C. Meyer und Fred Schmidt. Hierfür ist eine Anmeldung unter kasse@theater-magdeburg.de oder 0391/ 40490490 erforderlich.

Die Informationen und Möglichkeiten, sich die Streams anzuschauen, gibt es auf der Homepage des Theaters.