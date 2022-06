Totenschädel in Havelberg

Havelberg - Vor dem Eingang zum Dormitorium des einstigen Klosters, wo sich im 15. Jahrhundert die Schlafzellen befanden, türmen sich Schädel. Tief zerfurcht sind sie, die Augenhöhlen leer. Aus offenen Mündern blicken Zähne. Man denkt an Leichenberge aus KZ und an schlimme Kriegszeiten. Diese Eisenarbeit „Vor der Ankunft“ ist ein Einstieg in die apokalyptisch anmutende Welt des in Leipzig lebenden Bildhauers und Grafikers Erik Seidel.