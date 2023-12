Vogelgrippe Ist Geflügelpest in Deutschland und Sachsen-Anhalt eine Gefahr für Gänsebraten zu Weihnachten?

Die Vogelgrippe ist in einigen Teilen Deutschlands wieder auf dem Vormarsch. Die für Tiere wie Hühner und Gänse hochansteckende Krankheit ist für Menschen an sich ungefährlich. Was beim Weihnachtsbraten zu beachten ist.