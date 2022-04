Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert in Magdeburg Vom Wert einer offenen Gesellschaft

Zu DDR-Zeiten verbot ihr der Schriftstellerverband die Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Preis, 2020 nun gewann Helga Schubert die renommierte Auszeichnung. Ihren Wettbewerbstext „Vom Aufstehen“ las sie nun in Magdeburg, erzählte über ihr DDR-Leben, ihr Andersdenken und Anderssein und wie wichtig unser Leben in einer offenen Gesellschaft ist.