Vor zehn Jahren gründete sich in Kalbe/Milde der Künstlerstadt-Verein. Seitdem bewerben sich Stipendiaten aus aller Welt zum alljährlichen Sommercampus. Die Logis ist frei, das Arbeiten auch. Was treibt Künstler in die weite Altmark? Eindrücke von einem Atelierrundgang.

Kalbe/Milde - Ein großer Bottich steht im Atelier von Johanna Hehemann. Er ist zur Hälfte gefüllt mit Blättern. Sie liegen in einem Glycerin-Bad und warten auf ihre Verarbeitung. Die junge Frau nimmt ein Walnussblatt in die Hand, geschmeidig ist es wie gerade eingecremte Haut. Wie sie diese Blätter verarbeitet, ist an den Wänden zu sehen, auch in den Rahmen im Fenster, in denen das Sonnenlicht das Material mit Licht durchflutet.