Da soll noch einer sagen, dass Schlager bräsig ist. Wer das behauptet, hat noch keine Show mit Roland Kaiser erlebt. Der 71-Jährige ist Kult. Am Sonnabend verwandelt er den ganzen Domplatz von Magdeburg in eine wunderbar glückliche Partymeile.

Magdeburg - „Einen wunderschönen guten Abend.“ Der nette Satz passt ganz zum Gentleman Roland Kaiser. Er begrüßt mit seiner warmen, sonoren Stimme pünktlich um 20 Uhr die Tausenden vor ihm, die gekommen sind, um ihn zu bejubeln, mit ihm zu feiern, zu tanzen, zu singen, sich in den Armen zu liegen.

Alle sind froh, dass der Grandseigneur des Schlagers endlich wieder in Magdeburg ist, dieses Mal mit seiner „Alles O.K.!“- Tour open air auf dem Domplatz. Er gibt dort sein 24. Konzert in diesem Sommer. Roland Kaiser tourt durchs Land, Karten sind Bückware. Kaum ein Rankommen an ein Ticket für die legendäre „Kaisermania“ in Dresden. Auch für Magdeburg war nichts mehr zu haben. Der Veranstalter nennt keine Besucherzahl. Nur soviel: Ausverkauft. Und die vielen, vielen Zaungäste sind nicht mitgerechnet.

Es herrscht eine unglaublich ausgelassene Partystimmung vor dem gotischen Dom, als der Kaiser den Platz übernimmt und mit seinem Lied „Es ist alles O.K.“ ins Konzert startet. Seine Stimme ist da noch nicht so richtig gut geölt, der Chor vor ihm hilft mit. Aber schnell kommt der Schlagerstar auf Temperatur. Es soll ein Abend der großen Emotionen werden.

„Dich zu lieben, dich berühren“. Aus tausenden Kehlen kommen Text und Melodie. Die Menge vor der Bühne ist ein gewaltiges Meer aus Bewegung und Farbe, es blinkert allerorten. Pink leuchten die vielen Krönchen im Haar der Frauen, bunt die aufgesteckten Kränzchen. Selbst einige Männer scheuen nicht ein pinkfarbenes T-Shirt, immerhin steht „Ultras“ auf dem Rücken. Das ist alles Kult und gehört zu Roland-Kaiser-Partys einfach mit dazu. Man feiert ja schließlich auch sich selbst.

Der Schlagerstar ist ein Phänomen. Er schafft es, durch alle Altersschichten und ganz verschiedene Berufsgruppen zu begeistern, Weiblein wie Männlein. Mit seinen lebensbejahenden Liedern voller Herzschmerz, Verführung und Affären berührt er keineswegs nur die Frauenwelt.

Roland Kaiser steht für Schlager, aber längst auch für eine große Show samt aufwändigem Lichtspektakel und wuchtigem Sound. Sein vielköpfiges Orchester mit Streichern und Blechbläsern wird immer wieder in Szene gesetzt. Posaunist und Trompeter zeigen sich tanzfreudig und wohltrainiert in ihren verschwitzten Leibchen. Ein schöner Kontrast zum Grandseigneur, der wie gewohnt auf Eleganz setzt. Maßgeschneiderter Anzug, Krawatte, Einstecktuch, Weste. Manschettenknöpfe blitzen im Licht.

Das Team sprüht vor Spielfreude, man spürt nicht, dass die Musik auf der Bühne ein hartes Stück Arbeit ist. Alle sind in guter Laune, das Publikum eh, das natürlich jeden Kulthit wie „Joana. Geboren, um Liebe zu geben“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ und „Santa Maria“ kennt. Und jeder eingefleischte Fan weiß freilich, dass beim Song „Liebe kann uns retten“ passend zur Textzeile „Ich sehe weiße Fahnen wehen“ weiße Tücher geschwenkt werden.

Ein freudiges Raunen geht durch die Menge, als sich Roland Kaiser auf einen Barhocker setzt und den Chris-Norman-Klassiker „Midnight Lady“ singt. Die Geigen spielen, der Gitarrist und die Saxofonistin in Großaufnahme. Die Lichtkegel der Bühne durchleuchten den abendlichen Himmel.

Völlig aus dem Häuschen ist das Rund bei der Hommage an den geschätzten Künstlerkollegen Udo Jürgens. „Ich war noch niemals in New York“ und „Aber bitte mit Sahne“ hallt es über die Dächer bis weit in die Stadt.

Zum Schluss verneigt sich Roland Kaiser, dankt, wirft Küsschen. Sein Winkewinke wird tausendfach erwidert. Der Schlagerstar hat zweieinhalb Stunden Dauerpräsenz auf der Bühne hinter sich und eine Show, die die Fans mitriss. Chapeau!