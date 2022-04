Absagen und leere Theaterränge Warum Besucher zurückhaltend sind beim Besuch von Theatern und Museen

Der Januar 2022 startet so, wie das gerade verabschiedete Jahr ausklang – mit vielen abgesagten Konzerten und frei bleibenden Plätzen in so mancher Kultureinrichtung. Das liegt auch an den Hürden für Besucher.