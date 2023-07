Dr. Kamilla Bühring in der historischen Küche der Alten Pfarre von Möckern. Als sie das Anwesen 2016 kaufte, waren die Räumlichkeiten voller Unrat und nach den vielen Jahren des Leerstandes in einem beklagenswerten Zustand. Heute ist das Anwesen ein Schmuckstück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möckern - Auf der hölzernen Veranda der Alten Pfarre kommt man sich ein wenig wie in Schweden vor. Weiße Korbmöbel, ein einladender großer Tisch, der Blick ist frei in den Garten, der eher einem Park ähnelt. Der Wind lässt die Blätter der alten Bäume rauschen. Vögel zwitschern. Schmetterlinge flattern. „Früher war hier alles voll mit Blumen und wunderbaren Obstbäumen“, erinnert sich Kamilla Bühring. Doch der zwei Jahrzehnte währende Leerstand hat Haus und Anwesen arg zugesetzt. „Ich habe einige Obstbäume wieder angepflanzt. Der Gravensteiner trägt in diesem Jahr“, sagt sie und lächelt sanft.