Was das Theater Magdeburg in der neuen Spielzeit plant

Magdeburg - Noch läuft die aktuelle Spielzeit. Auf dem Domplatz beginnen gerade die Proben zum Musical „Catch Me If You Can“, das am 16. Juni Premiere haben wird. 78 Prozent der Karten seien schon verkauft, sagte Chavaz. Bei „Chicago“ in Vor-Corona-Zeit 2019 lag die Zahl im Vergleichszeitraum bei 73 Prozent. Überhaupt zeigte sich Chavaz bei der gestrigen Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Programms rückblickend sehr zufrieden. Die Auslastung habe die Erwartungen übertroffen, sagte er.