Zwischen Arendsee und Harz Was Theater in Sachsen-Anhalt open air planen

Molière im Wörlitzer Gartenreich, ein Feuerwerk auf dem Bierer Berg und ein Revisor in der Klosterruine Arendsee: Theater und Orchester im Land zieht es für ihr Spiel im Sommer raus ins Freie. Was läuft in Sachsen-Anhalt wann und wo? Einige Tipps.