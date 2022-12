Wie die Natur eine Magdeburger Schmuckkünstlerin inspiriert

Seit 50 Jahren arbeitet die Magdeburgerin Gabriele Putz als freiberufliche Schmuckkünstlerin. Die Natur, so sagt die 74-Jährige, sei ihr großer und schönster Lehrmeister. Ein Besuch in ihrem Atelier.

Magdeburg - Der Arbeitstisch steht direkt unter dem Fenster. Nicht nur des Lichtes wegen, sondern weil von dort aus der Blick so wunderbar frei in den Garten ist. Jetzt im Dezember sind die Bäume und Sträucher zwar kahl, das Wachsen und Werden im Ruhemodus, aber am gut bestückten Vogelhaus herrscht reger Flugverkehr. Nicht alles schaltet im Winter einen Gang runter.