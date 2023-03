Magdeburg - Nachdem Tillys Truppen im Jahr 1631 Magdeburg überfallen, gebrandmarkt und gemordet hatten, soll es am 25. Mai jenes Jahres in Staßfurt zu Verhandlungen zwischen dem dortigen Bürgermeister und dem Feldherrn gekommen sein. Es ging um die Stadt an der Bode. Sie blieb von Zerstörung verschont. Der 1550 erbaute Saal im ehemaligen Bürgermeisterhaus erinnert bis heute an diese Rettung. Der Raum mit der Renaissancedecke gehört zum Salzlandtheater und trägt den Namen Tilly.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.